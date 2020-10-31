Симферополь, , 12:36 — REGNUM В Республике Крыма за минувшие сутки подтвердили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 31 октября. По сравнению с предыдущими сутками число новых выявленных носителей выросло на 11 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в регионе заражение коронавирусом подтвердилось у 9615 человек, выздоровели. Скончались уже 137 пациентов с коронавирусом, в том числе шесть — за минувшие сутки.