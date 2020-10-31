Воронеж, , 12:28 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 298 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 31 октября региональный оперативный штаб. Это новый рекорд по числу заражений за сутки — 30 октября сообщалось о 296 новых носителях.

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Выздоровевшими за сутки признаны 911 пациентов. В регионе также зафиксирован печальный рекорд в статистике смертности — её за сутки пополнили 25 пациентов.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 25 071 человек, выписаны с выздоровлением 21 876 пациентов с диагнозом, подтверждённым тестами, и 3787 — с диагнозом, поставленным по результатам КТ. Скончались в регионе 456 пациентов с COVID-19.