Краснодар, , 12:18 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки было подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом, это на четыре меньше, чем сутками ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 31 октября.

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Лидирует по числу суточных заражений Краснодар — там коронавирус выявили у 45 человек, на втором месте — Туапсинский район, где заражение подтвердили у 17 человек, по семь заразившихся в Абинском и Тихорецком муниципалитетах, по шесть — в Сочи и Лабинском районе.

С середины марта на территории Краснодарского края подтверждено 17 393 случая заражения коронавирусом, 11 684 человека уже выписаны с выздоровлением. Скончался 421 пациент с COVID-19. В том числе семь человек скончались за последние сутки. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 306,5.

Растёт число пациентов в тяжёлом состоянии — на 31 октября их уже 44 (41 — сутками ранее): 40 — на аппаратах искусственной вентиляции легких, четверо — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.