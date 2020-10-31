Челябинск, , 12:12 — REGNUM В Челябинске введён режим ЧС после взрыва кислорода и возникшего пожара. Об этом пишут СМИ.

Спасатели работают на месте взрыва. Челябинск Ирина Юрина © ИА Regnum

Режим ЧС муниципального характера объявил губернатор Алексей Текслер. Ранее он срочно прибыл на место инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, кислород взорвался 31 октября в кислородной будке горбольницы №2, где в стационаре лежали пациенты с коронавирусом. К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет. 158 пациентов эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске после взрыва эвакуировали 158 пациентов

Читайте развитие сюжета: В МЧС назвали возможную причину взрыва и пожара в ГКБ №2 Челябинска