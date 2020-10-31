Челябинск, , 12:06 — REGNUM В Челябинске после взрыва кислорода эвакуировали 158 пациентов коронавирусного стационара больницы №2. Об этом сообщает южноуральский минздрав.

В частности, трое реанимационных больных были перевезены в горбольницу №1. Ещё часть граждан перевели в областную больницу №3.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли днём 31 октября. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет, .

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