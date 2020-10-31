Челябинск, , 11:50 — REGNUM Все пациенты коронавирусного стационара горбольницы №2 Челябинска эвакуированы и перераспределены по госпитальным базам. Об этом сообщает минздрав Челябинской области.

Всего эвакуировали 158 граждан. В первую очередь транспортировали кислородозависимых тяжёлых пациентов.

«Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь», — отметили в минздраве.

По данным ведомства, пострадавших и погибших нет. Как сообщало ИА REGNUM, днём 31 октября возле здания произошёл взрыв. Взорвался кислород. Затем начался пожар. Отметим, ранее это здание являлось общежитием. Но в связи с пандемией коронавируса было перепрофилировано под стационар.

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