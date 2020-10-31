Архангельск, , 11:45 — REGNUM Численность населения Архангельской области за семь месяцев 2020 года сократиласьна 3,3 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, за этот период в регионе родились 5,5 тысяч человек, 8,9 тысяч — умерли.

«Естественная убыль, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличилась с 3,0 тыс. человек до 3,4 тыс. человека за счет снижения числа родившихся», — уточнили в Архстате.

В 2020 году также наблюдается миграционный прирост населения: число прибывших из-за пределов области (8,8 тыс. человек) на 1,7% превысило число покинувших регион (8,6 тыс. человек).