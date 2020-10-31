Москва, , 11:47 — REGNUM За минувшие сутки в Москве у 4952 граждан подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом 31 октября сообщает оперативный штаб столицы.

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Днём ранее этот показатель составлял 5268. Также сократилось число госпитализированных с COVID-19 пациентов. За минувшие сутки в столичные медучреждения поступило 1 070 граждан, заражённых коронавирусом, в то время как за день до этого их численность составляла 1274 человек.

Кроме того, из городских стационаров было выписано 1 310 пациентов, выздоровевших от COVID-19, что на 22,4% выше числа госпитализированных.

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