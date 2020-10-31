Брянск, , 12:08 — REGNUM В Брянской области за сутки подтвердили 153 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 31 октября в региональном оперативном штабе. Это на один больше показателя предыдущих суток. Впервые зарегистрировано четыре летальных исхода.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 12 тыс. 786 случаев заражения инфекцией. Лаборатории провели 233 тыс. 886 исследований, в том числе за минувшие сутки было проверено 3209 тестов. Завершили лечение 9404 человека, из которых 93 выписаны за сутки.

Зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 64 пациента.