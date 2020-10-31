Волгоград, , 12:06 — REGNUM В Волгоградской области 31 октября зарегистрировано 206 случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордом». Сутки ранее было выявлено на семь носителей меньше. Скончались четыре человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса достигло 20 тыс. 324. В целом выздоровели 17 тыс. 596 человек, из которых за истекшие сутки выписано 234 пациента. В стационарах сейчас находятся 6384 взрослых и 70 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 2521 пациент.

Зарегистрировано четыре летальных исхода. Всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 207 человек.