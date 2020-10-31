Рязань, , 12:04 — REGNUM В Рязанской области за сутки выявили 99 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 31 октября в региональной оперативной рабочей группе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 413 пациентов с подтверждённым тестом, в том числе шесть детей.

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Темп прироста за сутки составил 1%. В целом, в Рязанской области подтверждено 10 тыс. 723 случая заражения коронавирусом. Завершил лечение выздоровлением 7701 человек, из которых 71 выписан за сутки.

В тяжёлом состоянии в лечебных учреждениях 44 пациента, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.