Оренбург, , 11:26 — REGNUM В Оренбургской области за сутки (на 31 октября) выявлено 180 носителей коронавируса. Новые случаи заражения зафиксированы в девяти муниципальных образованиях, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, темп прироста за сутки составляет 1%. Стоит отметить, что суточный показатель продолжает увеличиваться. Напомним, на 28 октября он составил 176 случаев, на 29 и 30 октября — по 177.

С конца марта в Оренбуржье зафиксировано 17 567 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 897,7 носителей SARS-CoV-2.

По данным оперштаба, от COVID-19 оправились 15 055 пациентов, в том числе 181 — за последние сутки. С начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 122 человека.

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