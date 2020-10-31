Москва, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в России зарегистрировано 334 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

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При этом за сутки выздоровели 14 854 человека с коронавирусом. С начала распространения инфекции в России зафиксирован 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 октября в России зафиксировано 18 140 новых случаев заражения коронавирусом.

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