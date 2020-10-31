Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 октября в оперативном штабе. Это на 53 случая больше, чем сутками ранее (+6,6%). Сегодняшние данные стали новым абсолютным «рекордом» по суточному распространению инфекции за время пандемии.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на Петербург пришлось 4,7% от суточной выявляемости коронавируса в России (18 140 случаев). По общему количеству заражений Северная столица стремительно догоняет находящуюся на второй позиции Московскую область, а по смертности давно уже занимает вторую строчку после Москвы.

Нарастающим итогом в Петербурге к 31 октября выявлено 61 376 случаев инфицирования за всё время пандемии, с марта 2020 года. Выздоровели 38 530 человек. За последние сутки выписан 441 человек, это на 24 человека больше, чем днем ранее.

Смертность от COVID-19 в Петербурге остается очень высокой: за истекшие сутки подтверждено 42 летальных исхода, на город пришлось 12,5% от общероссийской суточной смертности. Общее количество умерших непосредственно от ковида в Петербурге составляет 3843 человека, летальность болезни — 6,26%.

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За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 37 870 человек. С подозрением на коронавирус под медицинским наблюдением находится 3503 человека. Из них 63 — в обсерваторе, 1847 — на самоизоляции, 1593 — контактные лица.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге стоит ожидать к Новому году или в первой половине января 2021 года, считают специалисты.

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