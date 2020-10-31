Пермь, , 11:14 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 октября, зафиксировано восемь летальных исходов у пациентов, у которых диагностирован COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Причиной смерти шести человек назван COVID-19, еще двух — сопутствующие заболевания.

Добавим, с начала пандемии в Прикамье умерли 664 человек, чей тест на коронавирус оказался положительным. В 402 случаях причиной летального исхода стала коронавирусная инфекция, в 262 — сопутствующие заболевания.

В Прикамье с конца марта выявлен 13 541 случай заражения коронавирусом. вылечились 8 983 человека. Продолжают лечение в стационарных условиях 1 693 пациента.

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