Москва, , 11:10 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18 140 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Лабораторные исследования на COVID-19 Yanao.ru

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 618 116.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 334 пациента, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 27 990.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 215 414 человек вылечились от нового заболевания, 14 854 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 18 283 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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