Пермь, , 11:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 октября, выявлено 167 носителей коронавируса, среди которых четверо детей и 163 взрослых: 62 мужчины, 101 женщина, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Отметим, за предыдущие сутки (по состоянию на 30 октября) в регионе выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Показатель продолжает увеличиваться.

На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,2%, а коэффициент распространения — 1,07 (на 30 октября — 1,07).

С конца марта в Прикамье зафиксирован 13 541 носитель SARS-CoV-2. Скончались 664 пациента, у которых был выявлен коронавирус. От COVID-19 оправились 8 983 человека. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1 693 пациента.

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