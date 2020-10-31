Оренбург, , 10:51 — REGNUM Куйбышевский районный суд Самары 30 октября удовлетворил ходатайство бывшего заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова об условно-досрочном освобождении, сообщают СМИ.

На сайте судебной инстанции опубликована информация, согласно которой ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ (ч.1 ст.79 УК РФ, п.4 ст.397 УПК РФ) поступило в суд 16 сентября.

Напомним, Геннадий Борисов в 2019 году признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к двум с половиной годам строгого режима. Наказание экс-чиновник отбывал в Новокуйбышевской колонии. В 2020 году суд удовлетворил ходатайство Борисова о переводе на принудительные работы. С 15 сентября у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

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