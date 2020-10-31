Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области школьные каникулы продлили до 9 ноября. Решение принято вечером 30 октября региональным оперштабом по борьбе с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования Оренбуржья.

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Стоит отметить, каникулы в школах региона начались с 26 октября. Исключение составили общеобразовательные учреждения Бузулука и Бугуруслана, где школьников отправили на отдых досрочно — с 21 октября. Планировалось, что каникулы продлятся до 5 ноября.

Добавим, по состоянию на 30 октября в Оренбургской области выявлено 17 387 носителей коронавируса, среди них 5,1% — это дети.

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