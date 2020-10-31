Киев, , 10:32 — REGNUM Суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине составил 8752, а общая численность зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 составила 387 481. Об этом свидетельствуют данные специализированной системы мониторинга распространения коронавируса, опубликованные 31 октября на сайте СНБО Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

За сутки согласно официальным данным на Украине от осложнений болезни скончались 155 человек (всего умерли 7196 человек). Выздоровели за минувшие сутки 3902 человека (всего выздоровели 158 928 человек).

Читайте также: На Украине за сутки выявили 8312 носителей коронавируса

Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 8312 случаев заражения коронавирусом.