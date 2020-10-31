Ханты-Мансийск, , 08:58 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 198 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 31 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 194 случая.

Основные очаги заражения на 31 октября: Сургут — 56 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 27; Нягань — 18; Урай — 16; Нефтеюганск — 15; Когалым и Нижневартовск — по 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 31 октября зарегистрировано 28 271 случай заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 104 человек, 244 пациента с COVID-19 скончались (на трёх более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,02. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 90,61%. За сутки на COVID-19 обследовано 9 527 человек, всего — 813 649.