Москва, , 08:28 — REGNUM Второй пик пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в России, скорее всего, придется на начало и середину ноября 2020 года. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По словам Горелова, рост зараженности коронавирусом в разных регионах Российской Федерации начался немного в разное время, соответственно, и пик в регионах будет не синхронным.

Однако, так или иначе, второй пик пандемии в России придется на начало-середину ноября.

Более точный прогноз дать сложно, потому что на развитие эпидемиологического процесса будет существенно влиять довольно много факторов — от климатических, до социальных. Горелов допускает, что на пике в сутки будут фиксировать по 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Он подчеркивает, что крайне много в эпидемиологическом процессе зависит от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

Горелов призвал не пугаться статистики по коронавирусу, а лучше сосредоточиться на соблюдении ограничительных мер.