Москва, , 08:19 — REGNUM У тех пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19, вполне может развиться тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство — такие обычно фиксируют после участия в боевых действиях. Об этом сегодня, 31 октября, заявила журналистам руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

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Она отметила, что пациент с тяжелой формой COVID-19, если он лежал в реанимации, то, скорее всего, находился в весьма непростой обстановке — врачи там вынуждены носить маски и скафандры, а рядом могли умирать другие пациенты.

«Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — сказала она.

Караваева отметила, что диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство» первоначально был разработан для оценки боевого стресса. Специалист подчеркнула, что по силе воздействия на психику ситуация с угрозой жизни сравнима с боевым стрессом.

Такое расстройство может появиться не сразу после выздоровления, а в течение полугода после того, как произошло травмирующее психику событие.