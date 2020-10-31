Тюмень, , 08:18 — REGNUM В постановление правительства Тюменской области «О введении режима повышенной готовности» внесено уточнение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Жители Тюменской области, обязаны носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Отмечается, что ограничительные меры для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания с 23:00 до 06:00, в регионе не вводятся. Продолжают действовать ограничения на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.