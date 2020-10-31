Красноярск, , 08:11 — REGNUM В Красноярском крае для лечения больных с коронавирусом привлечено более 100 преподавателей и ординаторов Красноярского медицинского университета, более 300 студентов и более 407 волонтёров. Об этом министр здравоохранения региона Борис Немик рассказал 30 октября на заседании краевого оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.

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По его словам, всего в крае к настоящему моменту для больных с COVID-19 развёрнуты 4906 коек, которым вскоре добавятся около 300 коек в краевом центре и 200−250 коек по краю.

Для обеспечения специалистами такого количества госпиталей (включая койки для долечивания) привлекаются студенты и преподаватели медуниверситета, медицинских техникумов и медики-волонтёры.

«Мы привлекли 82 ординатора, 21 преподавателя медуниверситета — именно врачебного состава, более 300 студентов для работы в поликлиниках в основном и 407 волонтёров для работы в колл-центрах при обслуживании пациентов на дому и помощи в поликлиниках», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае для больных с коронавирусом в ближайшие дни будет подготовлено более 500 дополнительных коек.