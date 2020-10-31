Вашингтон, , 08:10 — REGNUM В сеть утекла информация о том, что до конца 2020 года будет выпущено некое новое приложение, имеющее отношение к франшизе Pokemon. Об этом 31 октября сообщил портал Comicbook.

Кроме того, один из журналов, пишущий о франшизе, написал, что к её 25-летию будет приурочен выпуск новой линейки продуктов. Его редакция добавила, что 2021 год будет очень важным для бренда. К сожалению, пока нет информации о том, о каком приложении идёт речь, будет это игра или что-то другое.

https://twitter.com/CentroLeaks/status/1320924061007052800

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Niantic решила отказаться от эксперимента с системой PokeCoin (виртуальная валюта в игре Pokemon GO), который она начала в мае 2020 года. В его рамках геймеры могли получитьбольше PokeCoin, не выходя из дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Pokemon GO отказались от эксперимента с валютой PokeCoin