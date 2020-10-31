Лима, , 08:08 — REGNUM Медицинские службы Перу выявили с начала пандемии 900 180 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе подтвержденные за последние сутки 949. Об этом сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

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В указанное количество также входит 1637 ранее неучтенных фактов инфицирования. Также за последние 24 часа в Перу от осложнений при COVID-19 умерло 49 больных. Всего по этой причине в стране скончались 34 411 пациентов.

Кроме того, 822 316 человек выздоровели и сняты с учета медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября перуанский министр здравоохранения Пилар Массетти Солер заявила, что власти Перу решили не закупать у шведско-британской фирмы AstraZeneca вакцину против коронавируса.

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