Москва, , 08:02 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 способен поддерживать свою заражающую способность в течение всего периода развития болезни, то есть две-три недели, сообщил 30 октября врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью Национальной службе новостей.

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«Человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три», — сказал он.

По словам эксперта, степень заразности коронавируса после проявления болезни «зависит от лечения, от того, какая форма болезни», поэтому всем заболевшим необходимо носить маски, а при появлении простудных симптомов — сделать ПЦР-тестирование на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наибольший суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом на пике в России может достигнуть 20 тысяч. Такой прогноз сделали в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

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