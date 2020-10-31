Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Компания Panic собщила, что начнёт принимать предзаказы на свою необычную портативную консоль Playdate в начале 2021 года. Об этом 31 октября сообщил портал Engadget.

«Playdate почти закончена», — написали разработчики и сообщили, что в США устройство будет продаваться по цене $149 (около 11,8 тыс. рублей по текущему курсу). В рамках первой парии будет выпущено 20 тыс. консолей, Panic отметила, что этого будет достаточно для удовлетворения первоначального спроса.

«Мы также молимся о том, чтобы не промахнуться, потому что это было бы довольно неловко», — заявили разработчики.

Стоит отметить, что Playdate — это очень странная консоль, не вписывающаяся в стандарты 2021 года. Она имеет монохромный 2,7-дюймовый экран, 16 мегабайт оперативной памяти, накопитель объёмом до 2 гигабайт и «заводную» рукоятку справа в качестве одного из органов управления (есть также крестовина D-Pad и две кнопки управления A и B).

Предполагается, что Playdate будет открытой системой и создавать игры к ней будут инди-разработчики. После старта продаж консоли её владельцам будет доступно лишь 12 игр. Разработкой устройства Panic занималась совместно со шведским производителем электроники Teenage Engineering.