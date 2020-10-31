Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Xbox выложила в сеть видео, в котором она рассказала о новом контроллере, который будет идти в комплекте с консолями Series X и Series S. Ролик был опубликован 30 октября на YouTube-канале компании.

Разработчики рассказали геймерам о том, как они создавали геймпад и чего пытались добиться при его проектировании. Они также описали те изменения, которые владельцы контроллеров Xbox One заметят при распаковке нового устройства.

Напомним, консоли Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября 2020 года. В сентябре 2020 Xbox сообщила, что не будет поднимать цену на новые контроллеры, в США их цена составит $60.

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