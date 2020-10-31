Курган, , 07:36 — REGNUM В Курганской области на 1 августа 2020 года проживали 824 425 человек. Численность населения региона за январь-июль 2020 года сократилась на 2741 человек, сообщает Свердловскстат.

За январь-август 2020 года в регионе родились 4907 человек, на 5,3% менее к аналогичному периоду прошлого года. При этом сократилось число умерших на 1,7% и составило 8601 человек. Наиболее распространенными причинами смерти остаются болезни системы органов кровообращения (36,9%), новообразования (16,4%) и внешние причины (8,3%).

Миграционный прирост в Курганской области в июле составил 543 человека с начала 2020 года.