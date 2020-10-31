Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США достигло 9 007 298. Об этом сообщает на своем сайте Университет Джонса Хопкинса.

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Сутки ранее этот показатель составлял 8 944 934. При этом отмечается, что число фактов выздоровления увеличилось до 3 554 336. Также сообщается, что с начала пандемии в США от осложнений при COVID-19 скончались 229 293 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал новое введение карантина по коронавирусу в ряде стран ЕС.

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