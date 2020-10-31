Тюмень, , 07:02 — REGNUM В Тюменской области падает рождаемость. За январь-август 2020 года в регионе родилось 12 244 человек, что на 5,3% менее к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Тюменьстат.

За восемь месяцев 2020 года в Тюменской области скончались 11 302 человека, на 3,6% больше к к уровню 2019 года. Миграционный прирост составил 1781 с начала 2020 года.

На 1 сентября 2020 года в Тюменской области численность населения составила 1,54 млн человек. По сравнению с сентябрём 2019 года жителей региона стало больше на 10,5 тыс. человек, сообщает Тюменьстат.