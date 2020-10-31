Веллингтон, , 06:52 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили семерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все новые случаи заражения были выявлены в обсерваторах, где проходят карантин прибывшие на территорию страны. Случаев распространения инфекции внутри Новой Зеландии не фиксировалось. В настоящее время зараженные находятся в обсерваторе города Окленда.

Таким образом, в Новой Зеландии числится 75 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на новозеландской территории подтвердили 1601 случай заражения SARS-CoV-2.