Красноярск, , 07:32 — REGNUM В Красноярском крае для больных с коронавирусом в ближайшие дни будет подготовлено более 500 дополнительных коек. Об этом министр здравоохранения региона Борис Немик заявил 30 октября на заседании краевого оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции.

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По его словам, всего в крае к настоящему моменту для больных с COVID-19 развёрнуты 4906 коек, из которых 2740 — находятся в Красноярске, а только за последний месяц было подготовлено 1700 коек. Немик подчеркнул, что в крае имеется достаточный резерв аппаратов ИВЛ, а дополнительные госпитали в основном используются для долечивания пациентов.

«В ближайшие выходные доразвернём ещё около 300 коек — это на базе офтальмологического корпуса, который заработает с воскресенья в полную силу как временный госпиталь краевой клинической больницы, и увеличим мощность действующих наших учреждений. И в резерве — 200−250 коек по краю», — сообщил министр.

Для обеспечения специалистами такого количества госпиталей (включая койки для долечивания) привлекаются студенты и преподаватели медуниверситета, медицинских техникумов и медики-волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский глазной центр — краевая офтальмологическая больница имени профессора П.Г. Макарова на улице Никитина с 30 октября начала работать в качестве госпиталя на 180 коек для пациентов с диагнозом COVID-19.

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