Ханты-Мансийск, , 06:40 — REGNUM В Югре падает рождаемость. За январь-август 2020 года в Югре родилось 13 364 человека, на 5,3% менее к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Тюменьстат.

За восемь месяцев 2020 года в ХМАО скончались 7609 человек, на 12,7% больше к к уровню 2019 года. Миграционный прирост за данный период составил 4665 человек.

На 1 сентября 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе проживали 1,685 млн человек. По сравнению с сентябрём 2019 года жителей Югры стало больше на 14,8 тыс. человек, сообщает Тюменьстат.