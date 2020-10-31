Салехард, , 06:11 — REGNUM На Ямале отмечается рост численности населения. На 1 сентября 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе проживали 546,6 тыс. человек. По сравнению с сентябрём 2019 года ямальцев стало больше на 3,6 тыс. человек, сообщает Тюменьстат.

За январь-август 2020 года родилось 4650 ямальцев, на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, скончались 2001 человек, на 18,5 больше к к уровню 2019 года. Миграция показывает убыль на 95 человек с начала года.

По данным департамента социальной защиты ЯНАО из общего числа новорождённых на Ямале с начала 2020 года — это вторые и последующие дети. Такой тенденцией в стране могут похвастаться всего 10 регионов, отмечают в ведомстве.

В регионе для поддержки семей проводится в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В её перечень входит ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей; предоставление регионального материнского (семейного) капитала; единовременные выплаты при рождении ребенка; возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей; обеспечение семей с новорожденными подарочными комплектами детских принадлежностей и другие.