Благовещенск, , 06:15 — REGNUM В Амурской области школы Благовещенска уйдут на каникулы с 8 ноября, на неделю раньше запланированного срока, дистанционка пока откладывается. Об этом решении мэр областной столицы Олег Имамеев сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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«Долго обсуждали вопрос со специалистами, спорили и пришли к такому решению: вопрос дистанционки пока откладываем. Но сдвигаем начало каникул с 16 ноября на неделю раньше. Т. е. фактически последний день учёбы — 7 ноября. Каникулы продолжаются две недели, до 20 ноября. За это время внимательно мониторим ситуацию, смотрим динамику по коронавирусу. И дальше уже принимаем решение. Или дети идут в школу, или дистанционный формат», — говорится в сообщении.

Имамеев отмечает, что ученики четырёх школ, «которые обучаются по четвертям» и уже находятся на каникулах, «выходят на учёбу по плану» начиная с 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Амурской области приняли решение приостановить деятельность некоторых учреждений здравоохранения, а их сотрудников перевести туда, где сейчас требуется помощь и ощущается нехватка специалистов в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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