Приштина, , 06:15 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 30 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 1608 образцов в крае было выявлено 418 носителей коронавируса. Этот показатель стал новым антирекордом для края. Почти в два раза возросшее число выявленных заражений пропорционально увеличению числа тестов, однако в минздраве края уже готовы вводить новые ограничителье меры. Ещё 67 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 19 328 случаев заражения коронавирусом. 15 434 пациента уже здоровы. 678 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 3126 человек.

Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и постепенно увеличивается. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. Мэр ПриштиныШпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю.

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