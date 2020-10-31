Москва, , 06:15 — REGNUM В субботу, 31 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +7… +9 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 1 ноября в Москве будет облачно, без осадков. Температура воздуха +3… +5 °С.

Ветер северный, северо-восточный 3−10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °С днём и 0… +5 °С ночью.

В воскресенье, 1 ноября, днём в столице ожидается +5… + °С. По области +3… +8 °С. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С. Местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве 30 октября начнёт меняться из-за приближения североатлантического циклона.

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