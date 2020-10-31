Улан-Удэ, , 06:15 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 11 566. Об этом утром 31 октября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 7555 случаев заражения (65% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 174 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2094 больных. На амбулаторном лечении находятся 1388 человек, наблюдается 7689 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7910 (+138) человек.

В реанимации остаются 75 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 52 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 86,5% — из 2420 перепрофилированных коек заняты 2094.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ростом числа больных, нуждающихся в кислородотерапии, власти Бурятии направили ещё более 12 млн рублей на увеличение коечного фонда с кислородной поддержкой.

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