Сеул, , 04:13 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки подтвердили еще 127 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Среди них 96 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Остальные пациенты являются прибывшими в Южную Корею из других государств. Отмечается, что в республике уже на протяжении четырех дней подряд выявляют более 100 инфицированных ежесуточно.

Всего в Республике Корея с начала пандемии подтвердили 26 511 случаев заражения коронавирусом нового типа. О новых летальных случаях среди пациентов с COVID-19 информации не поступало.