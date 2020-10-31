Тегеран, , 08:12 — REGNUM 30 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 365 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 365 новых жертв их общее число по стране возросло до 34 478 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 8 011 новых случаев заражения вирусом, при этом 2754 человека госпитализированы.

Она также подчеркнула, что в общей сложности 604 952 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, около 477 003 из них выздоровели и выписались из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 5128 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.