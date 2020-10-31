Бразилиа, , 03:17 — REGNUM За сутки в Бразилии число выявленных случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 22 282 и достигло значения 5 516 658, сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Вместе с тем 4 966 264 человек, которые были инфицированы SARS-CoV-2, уже излечились. Кроме того, еще 159 477 пациентов умерли от осложнений при COVID-19. За 24 часа в Бразилии выявили еще 508 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября бразильский президент Жаир Болсонару допустил, что SARS-CoV-2 мог быть разработан в военной лаборатории как биологическое оружие, а затем попасть в мир в результате утечки.

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