Москва, , 02:48 — REGNUM Группа пожилых добровольцев получила первую дозу вакцины «Спутник V» в рамках её клинических испытаний в России. Об этом 30 октября сообщил главный исследователь Центральной клинической больницы при управлении делами президента РФ Никита Ломакин.

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«Все старше 60 лет, самый пожилой пока человек в группе — 82-летний», — рассказал он «Известиям».

По словам Ломакина, испытуемые получили вакцину 28 октября, и за прошедшее время ни у одного из участников побочных эффектов не проявилось. При этом в группе есть люди с сахарным диабетом, гипертонией, больные с хронической почечной недостаточностью. Такую необходимость руководитель исследования объяснил тем, что эти патологии присущи пожилому возрасту.

Вторая группа добровольцев подключится к программе испытаний в ближайшее воскресенье. При этом желающих принять участие в исследовании еще набирают — планируется, что группа будет состоять из 110 человек.

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