Красноярск, , 02:48 — REGNUM В субботу, 31 октября, в Красноярске будет облачно, небольшой снег, температура воздуха —2… 0 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было —2 °C.

Ночью с 31 октября на 1 ноября ожидается до —4 °C. Небольшой снег.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 ноября, в Красноярске +3 °C днём и около 0 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

В понедельник, 2 ноября, в Красноярске ожидается +4 °C днём. Ночью — до —1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 31 октября и 1 ноября на юге Таймырского муниципального района порывы южного ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с, метель. В Туруханском районе порывы юго-западного ветра 15−20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица.