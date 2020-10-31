Варшава, , 02:07 — REGNUM В Польше за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 20 629 человек, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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По данным ведомства, всего в Польше подтверждено 430 834 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 30 октября на польской территории скончались 202 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 5 351.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Сейм Польши решил установить дополнительные выплаты для медицинских работников из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Пособие в размере 100% от заработной платы получат медики, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19.