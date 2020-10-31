Париж, , 01:07 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели задержание второго подозреваемого по делу о теракте в соборе Нотр-Дамм во французском городе Ницца, передает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

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По их информации задержанный контактировал с преступником, который и совершил нападение на людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Ницце в рамках расследования нападения на собор в Ницце был задержан 47-летний мужчина.

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