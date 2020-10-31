Багдад, , 00:42 — REGNUM В Ираке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 470 тысяч, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

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Только за 30 октября в стране выявили 2878 инфицированных. Таким образом общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Ираке достигло 470 633. Также за минувшие сутки в республике скончались 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ираке жертвами осложнений COVID-19 стали 10 862 человека.

Отмечается, что в республике уже выписан с выздоровлением 398 241 пациент. В минздраве Ирака подчеркнули, что для борьбы с пандемией в медучреждениях страны увеличили количество коек в больницах до 11 тыс.