Любляна, , 00:43 — REGNUM В Словении 30 октября за последние 24 часа, согласно 6368 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1798 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 23 человека скончались, что является «рекордным» показателем для этой страны. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 32 503, и в настоящее время активных случаев заражения насчитывается 20 980.

В правительстве Словении заявили, что у них по-прежнему вызывает беспокойство увеличение числа пациентов в больницах и заражённых находящихся в тяжелом состоянии. В настоящее время госпитализировано 703 пациента, из которых 122 находятся в отделениях интенсивной терапии.